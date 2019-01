Noen som kjenner seg igjen? Offentlig dokument i USA slakter «Agile Bullshit» 

Prosjektet kalles «Agile», men du bruker mesteparten av tiden på å implementere funksjoner ledelsen ber om, men som ingen brukere faktisk etterspør.

Høres det kjent ut?

Agile, eller smidig, er en måte å jobbe på. Agile følger et sett med regler som skal sørge for at utvikling går raskt og tilpasser seg endringer underveis i et prosjekt. Dette gjøres blant annet ved å flytte deler av kontrollen i et prosjekt over til utviklerne og selve brukerne.

Men siden arbeidsmetodikken begynte å komme på moten, har utviklere verden rundt irritert seg over prosjekter som kalles Agile, men som egentlig ikke er det.

Nå kan de ha fått støtte fra uventet hold.

«Detecting Agile BS»

«Agile er et moteord i IT-bransjen, og derfor noe nesten alle nye programvareprosjekter hos forsvarsdepartementet blir erklært å være».

Slik lyder første setning i dokumentet «Detecting Agile BS», offentliggjort av forsvarsdepartementet i USA. I det fem sider lange skrivet lister de opp en rekke spørsmål de mener man må kunne svare på for å faktisk si at man driver smidig utvikling.

Under er et par eksempler. Her er såpass mye Agile-sjargong at vi lar de stå i sin originale, engelske form.

Is feedback from users turned into concrete work items for sprint teams on timelines shorter than one month?

Are teams empowered to change the requirements based on user feedback?

Are teams empowered to change their process based on what they learn?

Nei, du bør ikke «lære opp brukerne»

Dokumentet ble offentliggjort i høst, men den siste tiden har det gått som en farsott på internett, blant annet på r/programming på Reddit.

I dokumentet ligger en grafisk fremstilling av spørsmål man må kunne svare «ja» på for å kalle det man driver med for Agile.

Brukere kaller dokumentet «skremmende treffende», og forteller om erfaringer fra «agile»-prosjekter de selv jobber på.

«Jeg lager programvare for min CEO. Han tror han vet hva som er best for brukerne. Hvis brukerne har en klage, forklarer han hvorfor brukeren har feil, og at vi heller må lære opp brukerne til å gjøre ting slik vi vil. Man kan trygt si at det ikke går særlig bra med selskapet vårt».

Dokumentet lister blant annet opp spørsmål prosjektledelsen bør spørre seg:

«Hva lærte dere siste tre sprint-syklusene, og hva gjorde dere med det? (Gale svar: "Hva er en sprintsyklus" og "Vi venter på godkjennelse fra ledelsen")»

Har du jobbet på prosjekter som skal være Agile, men som egentlig ikke er det? Sleng inn en kommentar da, vel!