Nokia og Apple slutter fred

En mangeårig strid mellom Nokia og Apple er over. Partene har siden 2009 saksøkt hverandre for en rekke påståtte brudd på patentrettigheter. Senest ved juletider ble striden ytterligere tilspisset, da Apple anla søksmål mot Nokia for konkurransevridende virksomhet.

Finnene svarte med å utvide sin rekke av søksmål til ytterligere ni land, med påstand om krenkelse av 40 ulike patenter.

Forholdet var så surt at Apple på dagen sluttet å føre Withings-produkter i sine butikker. Withings produserer blant annet helseelektronikk og smartklokker, og ble kjøpt opp av Nokia i fjor våres.

Venner igjen

I en felles pressemelding begraver Apple og Nokia nå alle pågående søksmål og juridiske prosesser knyttet til intellektuelle rettigheter mot hverandre. De har også blitt enige om en flerårig patentlisens.

– Avtalen er viktig. Forholdet med Apple går nå fra å være motparter i rettssalen til å bli forretningspartnere som samarbeider om å gjøre det beste for kundene våre, uttaler juridisk sjef Maria Varsellona i Nokia.

Markedskreftene svarte med å sende opp Nokias aksjekurs med rundt 6 prosent. Ikke bare er Nokia-eide produkter på vei tilbake til Apples butikker, men nå kan Nokia se fram til betydelige lisensinntekter.

Apple solgte iPhone-enheter for tett oppunder 140 milliarder dollar de fire siste kvartalene til sammen. Hvis betaling for relevante lisenser utgjør bare en brøkdel av dette vil det allikevel utgjøre store pengesummer.

Hemmelig avtale

Ingen av selskapene ønsker å røpe detaljene i avtalen, men det virker klart at Nokia vil få en pen inntektsvekst. Det finnes analytikere som ser en stor oppside i Nokia-aksjen, også etter gårsdagens kurshopp.

Nokia skal både motta en forskuddsbetaling fra Apple, summen blir ikke oppgitt, og de skal motta ytterligere inntekter i løpet av avtaletiden, ifølge kunngjøringen.

Inntektene vil begynne å synes i Nokias kvartsrapportering fra og med andre kvartal 2017, som legges frem i slutten av juli.

– Fordi dette er avtaler som gjelder per år, så snakker vi antakelig om hundrevis av millioner dollar, sier bransjeanalytiker Keith Mallinson til BBC.

Han peker på at Nokia er en av de viktigste pionerene innen mobilteknologi og utvikling av trådløse standarder, samt at de sitter på en betydelig patentportefølje.

Regelmessige toppmøter

Umiddelbart er det klart at Nokias digitale helseprodukter (Withings) igjen skal bli tilgjengelig i Apple-butikkene.

Nokia og Apple opplyser videre at selskapenes toppledelse skal ha regelmessige møter, dette for å sikre at samarbeidet «fungerer effektivt og til fordel for begge parter».

– Vi er fornøyde med løsningen på konflikten, og vi ser frem til å utvide forretningssamarbeidet med Nokia, sier Apples driftssjef Jeff Williams i kunngjøringen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal partene også samarbeide på andre områder. Nokia skal blant annet levere nettverksprodukter til Apples infrastruktur. Selskapene skal også vurdere et nærmere samarbeid innen helserelaterte teknologiprodukter.