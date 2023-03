Barcelona: Vi møter HMD, selskapet som lager Nokia-telefoner, i deres utstillingsbås på messeområdet til Mobile World Congress. Stolt viser Adam Ferguson, sjef for produktsmarkedsføring i HMD, frem Nokia G22 – den nye Nokia-telefonen som HMD har designet sånn at den skal kunne repareres.

Telefonen er ingenting å skryte av, prosessoren er en Unisoc T606, 4 eller 6 GB arbeidsminne og 64 eller 128 GB lagringsplass. HMD hevder også at telefonen har batteritid som varer i tre dager. På toppen av lave spesifikasjoner leveres telefonen også med Android 12, operativsystemet som ble sluppet i 2021. Ferguson sier at det tok tid å utvikle telefonen, derfor leveres den ikke med Android 13.

Samarbeid med iFixit

Ved å sette et plekter inn i et hull ved simkort-skuffen kan man enkelt åpne bakdekselet på Nokia G22 Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Med lave spesifikasjoner på telefonen er det tydelig at det ikke er en toppmodell HMD sikter seg inn mot, de ønsker å lage en telefon for budsjettmarkedet. Telefonen kommer til å koste 2190 kroner, men det er ikke den største nyheten. Det er at HMD har involvert Ifixit gjennom byggeprosessen for å gjøre telefonen enkel å reparere. På messa viste de frem et batteribytte er ved hjelp av kun få verktøy. Byttet gjøres på fem minutter av de ikke-tekniske – teknikerne til HMD brukte tre minutter mens de viste og forklarte hva de gjorde.

I første omgang er det skjerm og batteri og bakdeksel som kan byttes enkelt av brukerne uten å bryte garantien. HMD forteller oss at også ladeporten vil være mulig å bytte etterhvert.

Ifixit leverer alt av reservedeler og verktøy. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Videoinstruksjoner

Takket være samarbeidet med Ifixit vil delene til telefonen være tilgjengelig fra den amerikanske reparasjonsrett-organisasjonen. Delene vil selges i pakker, slik at forbrukerne får med de verktøyene de trenger for å gjennomføre reparasjonen, og Ifixit skal også levere guider og videoer for å gjøre prosessen enklest mulig.

Skjerm med verktøy kommer til å koste cirka 550 kroner, mens batteri med verktøy vil ligge på rundt 330 kroner. Til sammenlikning selger Fairphone batteri til samme prisen og skjerm til i underkant av 800 kroner. Fairphone gir deg skrutrekkeren med i esken, og du trenger den ikke hvis du kun skal bytte batteri.

Kort levetid

Ferguson sier til Digi at hovedgrunnen til at de gjør en budsjettelefon reparerbar, er at deres undersøkelser tilsier at de som eier budsjetttelefoner, bytter dem ut når telefonen er ødelagt og reparasjonen er dyrere enn å kjøpe ny telefon. De nye prisene vil gjøre det billigere å bytte batteri eller skjerm enn å kjøpe ny telefon.

Men det er én ganske stor strek i planen for disse Nokia-telefonene. Nokia G22 vil kun få to års OS-oppdatering og tre år med sikkerhetsoppdateringer. På spørsmål om hvilket OS selskapet ender opp med, bekrefter Ferguson at HMD kun kommer til å oppdatere Nokia G22 til Android 14, altå 2023-versjonen av operativssystemet.

Tre år med batteri

HMD har satt en tre års levetid på programvaren og skryter av at den er enkel å reparere. Tall fra elektronikkbransjen viser at norske forbrukere gjennomsnittlig bytter telefon hvert tredje år. På spørsmål om hvor lenge de forventer at batteriet skal vare, svarer Ferguson, etter litt hoderegning basert på at man lader telefonen annenhver dag:

– Omtrent fire år, før du starter å se batteriet gå under 80 prosent. Hvis du lader hver kveld, får du likevel to og ett halvt til tre år før du ser batteriet droppe under den grensa.

Her har teknikeren til HMD åpnet Nokia G22 og tar ut batteriet Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Det vil dermed ikke være nødvendig å bytte telefonens batteri før etter tre år, oppdateringene ender opp på årets Andoid-versjon, og telefonen har kun sikkerhetsoppdateringer i tre år. Dermed vil ikke HMDs reparasjonsplan ha så veldig mye å si for hvor lenge man bruker telefonen sin. Ferguson estimerer i vårt intervju at dersom de skulle økt sikkerhetsoppdateringene til fire år, ville det økt prisen på telefonen med rundt 120 euro. Han understreker at det er et veldig grovt estimat.

Lar deg bytte nesten alt

Andrea Palet Villanueva og Nacho Pascual Alberich fra Fairphone Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Det er naturlig å trekke sammenligninger med nederlandske Fairphone. Der følger verktøyet med i esken. HMD sier at de ikke ser på Fairphone som en konkurrent

Andrea Palet Villanueva fra Fairphone sier til Digi at det er bra at HMD nå gjør telefonene mer reparerbare, men at det kun er en start.

– Vi tror at alle i industrien bør se på hvordan de produserer sine enhete og trå til og gå i den riktige retningen, som er bærekraft. Samtidig ønsker vi også at de skal snakke mer om fairtrade og hvor de får materialer fra, sier Villanueva.

Lang programvarestøtte

Villanueva og kollegaen Nacho Pascual Alberich er enige om at bransjen beveger seg i riktig retning når det gjelder reparerbare telefoner, men at selskapene også må satse på sikkerhetsoppdateringer. De avsluttet nylig oppdateringssyklusen til Fairphone 2 etter syv år med oppdateringer.

– Brikken i Fairphone 2 ble ikke støttet av Qualcomm lengre, forteller Alberich. – Den fikk støtte i fire år, så de resten av tiden vi støtte den, de siste tre årene, gjorde vi alt selv.

Fairphone lar deg bytte mer enn bare batteri og skjerm. De selger også kameraer, usb-porter, høyttalere og usb-port.