Nokia skal flytte til Googles nettsky

Nokia skal flytte selskapets IT-infrastruktur fra datasentre og servere det har rundt omkring i verden, og over i Google Cloud. Samtidig ble en avtale om fem års strategisk samarbeid med Google annonsert i en pressemelding fra Nokia.

Målet med flyttingen skal være å styrke den digitale driften globalt for å utvide samarbeids- og innovasjonsevnene til de Nokia-ansatte, samt å forbedre leveransene til kundene. Selskapet forventer også å spare penger på det hele.

Flyttingen har allerede startet, etter noen måneder samarbeid mellom de to selskapene om hvordan dette skal kunne gjøres raskt og med minimale følger for forretningen. Det er likevel ventet at flyttingen vil ta mellom 18 og 24 måneder å fullføre.