BARCELONA (digi.no): Det er bare litt over to år siden vi igjen kunne kjøpe Nokia-mobiltelefoner. Riktignok er Nokia et merkenavn det finske selskapet HMD har leid av Nokia Networks, men det er sterke forbindelser mellom de to selskapene. Ikke minst finner vi mange durkdrevne mobilingeniører fra Nokias glansperiode i selskapet som nå teller rundt 700 ansatte.