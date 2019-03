OSLO KONGRESSENTER (digi.no): Til tross for at Håkon Bergsjø har ansvaret for håndteringen av Hydro-angrepet fra NSM NorCERTs side, hadde han tid til å holde et foredrag under NSMs Sikkerhetskonferansen onsdag denne uken. Han var innom mange sider ved IT-sikkerhet, men bare i begrenset grad den høyaktuelle saken.