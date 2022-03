Nordea rammet av tjenestenektangrep

Nordea bekrefter overfor Dagens Næringsliv at storbanken har blitt utsatt for et tjenestenektangrep.

Angrepet kunne merkes av kunder søndag kveld da Nordeas tjenester i Norden var ustabile og det tidvis tok lang tid eller var umulig å logge inn.

– Årsaken til problemene var et DDoS-angrep, sier Christian Steffensen, kommunikasjonssjef for Nordea Norge til Dagens Næringsliv.

Ifølge Nordea var banken i hele Norden rammet, men angrepet skal nå være håndtert og innlogging skal fungere som normalt.

Angrepet er rapportert til myndighetene. Kommunikasjonssjefen ønsker ikke å gå i detalj om angrepet, og vil heller ikke spekulere på årsaken til at de ble angrepet.

– Det har vært lignende også i de andre markedene, i Finland, og tidvis Sverige og Danmark, avslutter han til avisen.