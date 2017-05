Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering

Tirsdag arrangerte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en konferanse – Digital North – der politikere og næringsliv fra Norden, Baltikum og EU delte erfaringer med digitalisering. Der vedtok nordiske og baltiske ministre en erklæring om samarbeid om digitalisering på tvers av landegrensene.

– Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Et tettere samarbeid skal gi bedre tjenester til innbyggere på tvers av landegrensene og skape flere av de nye jobbene. Målet er at Norden og Baltikum blir én kraftfull digital region, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Skal bidra til økt konkurransekraft

Samarbeidet skal fremme digitalisering av offentlige tjenester, digitalisering i næringslivet, samt styrke utviklingen av et digitalt marked i hele den nordisk/baltiske regionen.

Frank Bakke-Jensen (H) er minister for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, og uttaler i pressemeldingen at Norden i omstilling og Norden i Europa er satt som to hovedlinjer i det norske formannskapet i Nordisk ministerråd. Norge har formannskapet i 2017.

– Et tettere regionalt samarbeid om digitalisering, både i offentlig og privat sektor, vil bidra til økt konkurransekraft og støtte opp under europeisk samarbeid på feltet. Dette er nybrottsarbeid til nytte for innbyggere og bedrifter i vår region, som også leverer på EUs ambisjoner for et digitalt integrert Europa, sier Bakke-Jensen.

Bruk av personnumre og elektronisk ID på tvers av landegrenser

Samarbeidet mellom administrasjonene i de ulike landene har som mål å «etablere grenseoverskridende infrastruktur for digitale tjenester», og fjerne tekniske og juridiske barrierer for å få til dette.

I erklæringen går det frem at landene vil legge til rette for at personnummere og elektronisk ID (eID) enklere skal kunne brukes på tvers av landegrensene, i samsvar med den nye eIDAS-forordningen.

Mer om eIDAS: Snart kan du bruke den elektroniske ID-en din i utlandet »

Det legges også vekt på å fremme gjenbruk og få til fri flyt av data for å støtte mer avansert utforming av offentlige tjenester, for å fjerne administrative byrder for innbyggere og bedrifter. Hindringer for hvordan det digitale indre markedet fungerer skal fjernes, og her nevnes spesielt ubegrunnede begrensninger i hvor data skal kunne lagres.

I erklæringen heter det at landene vil anerkjenne at digital innovasjon kan spille en avgjørende rolle for å styrke konkurransedyktigheten til bedriftene, for eksempel gjennom innføring av nye forretningsmodeller, spredning av digitale standarder og bruk av avansert produksjonsteknologi. Landene skal fremme initiativer som skal gjøre regionen ledende globalt, både når det gjelder å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Regionen skal også markedsføres som innovativ og som egnet for uttesting av nye digitale løsninger.

God dekning overalt

Også 5G nevnes spesielt.

Landene skal jobbe for å fremme utbredelsen av 5G både i byer og distrikter for å legge til rette for nye, innovative tjenester. 5G skal brukes i kombinasjon med ulike faste nett, bakkenett og satellittnett, for å få sømløs og god dekning i både byer og i «fjerntliggende land- og havområder», heter det i erklæringen.

Ministererklæringen kan du lese her (norsk versjon her)