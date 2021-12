Nordland fylkeskommune anmelder dataangrep

Nordland fylkeskommune opplyste torsdag at angrepet på fylkeskommunens IT-systemer, som skjedde lille julaften (for abonnenter), nå er anmeldt til politiet. I tillegg er hendelsen rapportert til Datatilsynet.

– Så langt er det heldigvis ingen indikasjoner på det er hentet ut informasjon fra våre systemer, sier fylkesdirektør for finans og organisasjon Even Ediassen i en pressemelding.

Fortsatt systemer ute av drift

Angrepet førte til at fylkeskommunen måtte stenge en rekke IT-systemer, inkludert nettstedet. Sistnevnte er nå oppe igjen i en forenklet utgave.

Det jobbes fortsatt med å løse situasjonen. Fylkeskommunen oppgir at den har fått ekstern hjelp til dette. Det er foreløpig ikke mulig å gi noen klart svar på når alt vil være operativt igjen.

– Tirsdag 4. januar vil kriseledelsen gjøre en vurdering av når de ulike systemene kan være oppe å gå igjen. Dette basert på hvor langt vi da er kommet i oppryddingen etter angrepet, sier Ediassen.

Berører skolene

Blant systemene som fortsatt er berørt, er systemer som brukes i de videregående skolene og fagskolen.

– Vi jobber nå med å finne alternative løsninger for pålogging på ulike digitale verktøy og vil komme tilbake med nærmere informasjon til elever og ansatte, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar i pressemeldingen.

– Vi må være forberedt på at det vil være en del utfordringer ved oppstart. I tillegg skal som kjent videregående skole driftes på rødt nivå, som for noen skoler vil innebære delvis digital undervisning for å kunne ivareta smittevernskravene, fortsetter hun.

Tannklinikkene i fylket er også berørt, men kan jobbe som normalt med pasienter. Det er betalingsløsningen og innkalling via SMS som ikke fungerer. Derfor må pasientene få med seg en faktura for betaling etter behandlingen.

Kollektivtrafikken skal fungere som normalt.