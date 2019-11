Nordmann fronter organisasjon som vil lage et åpent økosystem for AR

SANDVIKA, BÆRUM (digi.no): Mange aktører jobber i dag med å utvikle AR-løsninger (Augmented Reality), altså teknologier for utvidet virkelighet, hvor en digital verden er trukket over den virkelige verdenen. Svært mange har vært borti en form for AR-funksjonalitet i spill som Pokémon GO og filtre i Snapchat, men bortsett fra dette er det få som bruker AR. Dette til tross for at svært mange har en enhet som har innebygd AR-støtte, nemlig smartmobilen.