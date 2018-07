Nordmenn er svært naive når det kommer til datasikkerhet i utlandet

Til tross for at nordmenn er på verdenstoppen i teknologi, er en del av oss ganske naive når det kommer til datasikkerhet.

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If forsikring påpeker overfor Dagsavisen at sommeren byr på flere utfordringer, både hjemme og på ferie.

– Én av tre nordmenn er for eksempel lite bevisste på hvilke datanettverk de kobler seg på i utlandet, for eksempel på flyplasser, sier han. Clementz nevner blant annet pålogging på nettbank på offentlige nettverk som en risiko.

– Det finnes enkle måter å registrere tastetrykkene dine. Selv om tilgangen til nettbanken din er kryptert, vil ikke det hjelpe deg.

Sommeren åpner også for flere svindelmuligheter hjemme. Blant annet fordi det er mange vikarer på jobb som har andre arbeidsoppgaver enn vanlig, og som derfor kan bli lurt om de ikke er varsomme nok.

– Vi synes det er et paradoks at alle tall på cybersikkerhet viser at trusselen øker, men at kunnskapen om risikoen ved datainnbrudd er lav. Man kan jo for eksempel tape millioner av kroner, eller all kundedata, sier Clementz.

Ifølge Bjarne Malmedal, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, får mellom 50 og 60 prosent av ansatte i norske bedrifter opplæring i datasikkerhet.