Nordmenn har kryptovaluta verdt fem milliarder

Ifølge de ferske tallene, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, rapporterte omkring 8.000 nordmenn inn formue og gevinster de skaffet seg gjennom å investere i digitale valutaer i fjor.

Samtidig mistenker skatteetaten at minst 30.000 nordmenn har en kryptoformue, altså at skatteunndragelsene er store.

– Vi får stadig bedre mulighet til å følge med på hvem som har inntekter og formue på dette området. Blant de 8.000 som rapporterer, er det nok en del som ikke har rapportert helt riktig. Det behøver ikke være bevisst, men det betyr at man har rapportert formue i krypto, mens en del skulle vært rapportert som inntekter, sier skattedirektør Hans Christian Holte til DN.

Skattedirektøren understreker at 30.000 er et foreløpig tall som trolig vil øke. Dermed er det også naturlig å anta at nordmenn i virkeligheten har kryptovaluta for betydelig mer enn fem milliarder kroner.

– Da jeg så beløpene, ble det klart for meg at dette er et område som har betydning for skatteprovenyet i Norge, sier Holte til avisen.

Skatteproveny er betegnelsen for all skatt og avgift som betales inn til staten fra privatpersoner og selskaper.