– Norge er et ideelt land for kunstig intelligens

OSLO (digi.no): – Mesteparten av det jobbmarkedet vi kjenner i dag vil også bestå tretti år frem i tid, men vi må forstå hvordan digitaliseringen kommer til å påvirke jobbene våre fremover, sier Marianne Selle. Til daglig er Selle direktør for Sopra Steria Next som er en inkubator for digital inkubasjon. Jobben hennes består blant annet i å gjennomføre flere innovasjonsprosesser internt i selskapet.