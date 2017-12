Norge på angrepslisten til Anonymous på grunn av hvalfangst

– Her skulle vi nok ønske at vi hadde bedre kontroll. Det er generelt en utfordring for Kripos og politiet, sier Lone Charlotte Pettersen, som er leder for seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos til Aftenposten.

Avisen skriver at såkalte «hacktivister» fra Anonymous jevnlig organiserer aksjoner rettet mot hvalfangstnasjonene Norge, Island, Japan og Færøyene. Målene er blant annet banker, myndigheter, medier, turisme og akademia.

– Som følge av hvalfangst er det flere grupper som har sett seg ut Norge som et mål. De vil ta Norge. Det kan derfor være tilfeldig hvem som rammes. Så lenge de kan gjøre en skade, er de fornøyde, sier Pettersen.

Selv om hvalfangst er kontroversielt internasjonalt, er det bred politisk enighet om praksisen i Norge.

Anonymous er et verdensomspennende hackernettverk som har som erklært mål å kjempe for ytringsfrihet og mot sensur og misbruk. Deres aksjonsformer har i hovedsak vært DoS-angrep mot nettsteder samt demonstrasjoner og distribusjon av flygeblader.

