Norge har gjort det en del svakere enn før i flere undersøkelser om digital utvikling den siste tiden.

En fersk kartlegging av land med mest digital konkurransekraft, som nå legges fram av det sveitsiske forskningsinstituttet IMD, er intet unntak.

Norge faller fra 9. plass til 12. plass sammenlignet med fjoråret. Dette er vårt svakeste resultat i denne undersøkelsen på mer enn ti år.

– Det er skremmende å se at Norge fortsetter å falle på IMDs rangering. Dessverre er dette en negativ trend vi har sett også på andre målinger, sier administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

Landet som får æren av å rykke helt til topps, er Danmark. De ligger nå et digitalt hestehode foran USA, som har pleid å ligge øverst. Svenskene beholder sin tredjeplass.

Kunnskap er en av målfaktorene der Norge gjør det særlig svakt, men tendensen de siste årene er at Norge faller på alle hovedområdene i rapporten. Det inkluderer teknologi og «future readiness», definert som et lands evne til å utnytte digital transformasjon.

Investeringer i utdanning og forskning, antall innvilgede teknologi-patenter og relevant sysselsetting er noe av det som måles i sekkeposten for kunnskap.

Mangler sikkerhetsfolk

Øystein Eriksen Søreide i Abelia sier det er skremmende å se at Norge fortsetter å falle i slike kartlegginger. Foto: Ilja Hendel

Nytt av året er en måling av myndigheters kapasitet på cybersikkerhet, en underkategori av «future readiness» der Norge skåres så lavt som 44. plass av 67 kartlagte land. Israel gjør det aller best på dette punktet, ifølge undersøkelsen.

Funnet er utledet av spørsmål om et lands myndigheter har tilstrekkelig teknologisk kvalifisert personell og ressurser til å redusere skade fra cybersikkerhetstrusler.

For øvrig er det ingen hemmelighet at IT-sikkerhetseksperter er mangelvare i Norge. Slik kompetanse rager høyt på listene over hva som er mest etterspurt i markedet, hvis vi skal dømme ut fra timepriser og lønn.

Interessant nok gjør både Øst-Asia, Nord-Amerika og Vest-Asia & Afrika det bedre enn Vest-Europa når det gjelder cybersikkkerhet, viser den ferske rapporten.

Laber digital utvikling: – Farlig

World Digital Competitiveness 2022 er bare den siste i en rekke nedslående undersøkelser, sett med norske briller.

Norge faller på en fersk kartlegging av digital livskvalitet, og vi gjør det også svakere enn før på EUs rangering av digitalisering av offentlig sektor.

En bred undersøkelse som IT i praksis har fortalt om stillstand og tilbakeslag for norsk digitalisering de siste årene. Nylig kunne Abelia også konstatere at Norge henger etter på helse-tech, for å nevne noe. At Norge er inne i en negativ trend, fremgår også av andre målinger, inkludert Abelias omstillingsbarometer.

NHOs forening for kunnskapsbedrifter viser til at mens mange europeiske land brukte koronakrisepakker til å øke takten av grønn og digital omstilling, hevder de at «Norge prioriterte å sementere gamle næringsstrukturer».

Det er ikke særlig fremtidssrettet, sier Søreide, som ser mørkt på situasjonen.

– Norges negative utvikling er farlig, og det haster å få tettet kompetansegapet og få til et skikkelig teknologiløft om vi skal klare å skape nye jobber, næringer og norske eksportsuksesser, sier Abelia-sjefen.