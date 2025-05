Avtalen er en ny milepæl i den norske støtten til Ukraina i deres forsvarskamp mot Russland, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Norge støtter Ukrainas forsvarskamp i møte med den russiske fullskalainvasjonen. Ukraina har vært utsatt for omfattende cyberangrep, som svekker deres sikkerhet. Vi ønsker at denne avtalen legger til rette for informasjonsdeling om trusler, cyberhendelser og erfaringer som vil kunne komme begge land til gode, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap).

Gjennom avtalen skal landene samarbeide for å beskytte digital infrastruktur og for å forhindre, oppdage og motvirke cyberoperasjoner. Intensjonsavtalen bygger videre på den bilaterale sikkerhetsavtalen som ble inngått mellom Norge og Ukraina våren 2024.

Vis mer

Mye å lære

– Russland bruker dataangrep til å forstyrre Ukrainas kommunikasjonssystemer som del av sin fullskala-krig. Ukraina har utvikla en imponerende evne til å beskytte seg mot slike angrep. Her har Norge mye å lære av Ukraina, og jeg er glad for at vi nå trapper opp samarbeidet om cybersikkerhet, uttaler forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Intensjonsavtalen er inngått mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og deres ukrainske motstykke State Service, Special Communications and Information Protection of Ukraine (SSSCIP).

– Vi ønsker å bidra til Ukrainas forsvarskamp med kunnskap og kompetanse i cyberdomenet. Dette er et uttrykk for en sterk, politisk forpliktelse fra Norge som en del av det solide bidraget til fred i Ukraina og stabilitet i Europa, sier justisminister Aas-Hansen.