Norges kulturarv har lagt inn sperre mot Internet Explorer

Nasjonalbiblioteket har denne uken lansert nye www.nb.no. Her skal det visstnok bli enklere å søke i digitale bøker, aviser og bilder.

Ifølge en kunngjøring er de nye nettsidene et viktig ledd i arbeidet med å åpne opp Nasjonalbiblioteket for et større publikum.

Kulturskatten de forvalter inkluderer blant annet en unik samling med 250 000 digitaliserte bøker fra hele det 20. århundre.

Har lagt inn sperre mot Internet Explorer

Nå viser det seg at brukere med Microsoft Internet Explorer (IE) ikke får lov til å besøke nettstedet. De får en feilmelding som sier at nettleseren er utdatert og ikke støttes.

Lovforskrift om universell utforming stiller ingen formelle krav til hvilke nettlesere en slik ny løsning rettet mot allmennheten må støtte.

– Det er ikke et direkte brudd på forskriften, men det kan være et brudd på lov om diskriminering, dersom man vurderer at IE er såpass utbredt og vanlig nettleser at man må kunne regne med å bruke den for å komme inn, sier Malin Rygg til digi.no.

Hun leder tilsynet for universell utforming i Direktoratet for forvaltning og IKT.

– Politisk ukorrekt plakat

Vi har ingen intensjoner om å boikotte Microsoft eller Internet Explorer

Seksjonsleder ved DBU utvikling, Thomas Langvann i Nasjonalbiblioteket forteller at de har hatt en del tekniske problemer i oppstartsfasen etter lansering mandag.

– Plakaten vi har lagt ut på weben var politisk ukorrekt, så den beklager jeg. Vi er i dialog med Microsoft for å løse dette. Vi har ingen intensjoner om å boikotte Microsoft eller Internet Explorer, sier Langvann til digi.no.

Plakaten ble fredag ettermiddag endret noe, slik at IE-brukere ikke lenger får beskjed om at de har en utdatert nettleser. I stedet innrømmer Nasjonalbiblioteket nå at de har tekniske problemer.

– Jeg vil si at IE er ganske utbredt

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere behandlet en klage mot Altinn, der en person fikk problemer med portalen i sin foretrukne nettleser.

– I den saken fikk klageren ikke medhold fordi den foretrukne nettleseren var svært lite utbredt, forteller Rygg.

Spørsmålet blir derfor om Internet Explorer er å anse som en utbredt nettleser. IE var på høyden fullstendig dominerende, men har mistet brukere jevnt og trutt i over 15 år.

Legger vi tall fra Statcounter til grunn er markedsandelen i Norge for tiden på 11,5 prosent. NetMarketShare oppgir at andelen er på drøyt 14 prosent.

Selv om andelen er synkende over tid bør det påpekes at mange kan være bundet til IE på skoler eller i arbeidslivet.

Rygg trekker fram et annet dilemma. Hun mener det fortsatt er en del tekniske hjelpemidler, type for blinde og svaksynte, som kan være avhengig av IE for å fungere.

– Jeg vil si at Internet Explorer fremdeles er en ganske utbredt løsning, sier Difis leder for tilsyn med universell utforming.