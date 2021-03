Norsis: Mange vet ikke engang om de har totrinnspålogging til jobbens IT-systemer

Hundretusener av nordmenn har fremdeles dårlige rutiner for pålogging til arbeidsplassens IT-systemer og tilfeldig håndtering av mistenkelige eposter, opplyser Norsis og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). De la tidligere denne uken fram rapporten Trusler og trender 2021 (krever abonnement), hvor det kommer fram at mange norske bedrifter er for dårlig beskyttet mot dataangrep.