Norsk AI fikk oppdraget: Lag verdens styggeste julegenser 

Stygge julegensere er en trend som har gjort sitt inntog også i Norge, og smarte designere vrir hjernene for å komme opp med de styggkuleste gensermotivene og fargekombinasjonene. Men i 2020 bør kunstig intelligens kunne utfordre menneskelig intelligens også når det kommer til hjemmestrikk, så det norske teknologiselskapet Computas bestemte seg for å bruke sin egen maskinlæringstjeneste for å lage den ultimate - det vil si den styggeste - julegenseren.

Computas er så fornøyd med resultatet at de har utropt sin egen-designede genser til den styggeste i verden, og sendt ut en pressemelding hvor de har dresset opp sjefen i genseren som håndarbeidskyndige Computas-ansatte har laget med hjelp av strikkeoppskriften og -mønsteret som også er laget.

– Vanligvis benytter vi vår ekspertise innenfor KI og maskinlæring til mer seriøse oppgaver. Nå ville vi ha det litt gøy i førjulstiden, og teste hvilket mønster maskinlæring ville foreslå som en såkalt stygg julegenser, sier administrerende direktør Trond Eilertsen, iført julegenseren.

Tusenvis av julebilder

Julegenserprosjektet ble satt igang i oktober, og AI-strikketeamet fra Computas begynte med å innhente data.

– Vi hentet ut tusenvis av julegenserbilder fra internett som vi matet gjennom en maskinlæringstjeneste som tolket og identifiserte de ulike elementene. Målet var å finne komponentene og fargene som oftest gikk igjen, og bruke disse som datagrunnlag, sier Simen Selseng, dataviter (data scientist) i Computas.

Genseren slår skråsikkert fast at nissen kommer til jul. Det gjenstår å se hvor mange slike julegensere som havner under juletrærne i IT-kretser. Foto: Avia

Blant de julete komponentene AIen fant ut gikk oftest igjen, var snømann, snøfnugg, og fargene rødt, grønt og blått.

Med de viktigste elementene på plass begynte teamet arbeidet med å få maskinen til å bestemme hvordan elementene skulle se ut, og hvor de skulle plasseres på julegenseren.

Baksiden av genseren er overdådig pyntet med glitter. Verdens mest strålende styggeste julegenser, mener Computas. Foto: Avia

– I utgangspunktet vet ikke datamaskinen noe om jul, så vi samlet eksempler på hvordan jul kan se ut. Dette gjorde vi blant annet gjennom det interaktive tegneprogrammet Google Quickdraw, forteller Selseng.

I Quickdraw ligger millioner av tegninger folk har laget av om lag 300 julemotiver. Noen av disse motivene var elementene Computas-teamet hadde funnet i forstudiet.

– Med denne kunnskapen kunne systemet tegne nye skisser av snømenn og snøfnugg som ser menneskeskapte ut, men som aldri er tegnet før.

Verdens mest julete juletekst

Ingen julegenser er komplett uten en juleaktig tekst. Men AIen kunne ingenting om norsk julekultur fra før. Computas matet derfor systemet med alle norske juletekster de kunne finne digitalt. Den ultimate julestrofen AIen til slutt kom fram til, er preget av at grammatikken og ordforrådet utelukkende kom fra julesalmer og -sanger.

– Men litt av sjarmen her er få nye strofer som et menneske nødvendigvis ikke ville kommet på, sier Selseng, som er fornøyd med teksten de endte opp med, og som nå pryder forsiden av genseren.

«Alle små nisser kommer kommer kommer julekveld» høres imidlertid ut som noe det svenske mennesket, popstjernen Veronica Maggio, kunne kommet på.

– Det gir ingen mening, men det er jo en veldig koselig tekst, da! Nesten så man får lyst til å nynne, mener Selseng.

Computas utvikler løsninger for kunder i offentlig og privat sektor, og bruker ofte maskinlæring i disse løsningene. Selseng understreker at hvis julegenser-prosjektet hadde vært et oppdrag for en kunde, så ville Computas jobbet mer med å kvalitetssikre datagrunnlaget og trene maskinen.

– Men det var viktig at genseren og mønsteret ikke ble for perfekt heller, det skal jo være en stygg julegenser tross alt, sier han.

I videoen under forteller Computas-teamet selv om hvordan de laget julegenseren sin.

Kortreist julegenser

Det AI-skapte genserdesignet er som nevnt videreutviklet til et strikkemønster, og et eksemplar av genseren er strikket av Computas’ egne ansatte. Trond Eilertsen forteller at prosjektet har vært med på å skape god stemning og samhold blant de ansatte som nå sitter på hjemmekontor på tiende måned.

– Dette har vært et veldig artig prosjekt. Noen av våre dyktigste eksperter på maskinlæring og design har gjort en kjempeinnsats for å spre litt ekstra juleglede i en spesiell tid. Julegensere blir nok ikke et satsningsområde for Computas fremover, men det strålende, og stygge, resultatet viser vår kjærlighet til fagområdene våre, sier han.

Hvis du vil strikke Computas-julegenseren til deg selv, eller be noen som elsker deg om å gjøre det, så finner du oppskrift og mønster her.