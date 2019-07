Norsk bitcoinbørs hacket: - Jeg har mistet alle sparepengene mine og er i veldig dårlig form, sier sjokkert kunde

Bitcoin Norge stanser all handel og selger unna kunders kryptovaluta etter at selskapet skal ha blitt utsatt for et «avansert dataangrep». Det skriver Dagens Næringsliv.

Flere kunder DN har vært i kontakt med skal ha mistet mye av sparepengene sine.

– Jeg har mistet alle sparepengene mine og er i veldig dårlig form for øyeblikket, sier en kunde DN har snakket med.

Oppdatert 11.30: Tirsdag formiddag skriver Bitcoin Norge på sin Facebook-side at en amerikansk bank vil dekke kundenes tap – selskapet vil også komme med utfyllende informasjon klokken 14.00:

– Det er sikret midler som betales ut sansynligvis neste uke. Midlene som er sikret er tilstrekkelig til å dekke alle kunders verdi på beholdning 7.mai. 2019, skriver daglig leder Ole Andre Torjussen og fortsetter:

– I tillegg til dette jobber jeg selvsagt med å få bekreftelse på status fra påtalemyndigheter i USA, alphapoint og forsikring.

Sendte epost

Følgende epost ble sendt ut til Bitcoin Norges kunder mandag kveld. Eposten skal det være daglig leder, Ole-Andre Torjussen som står bak.

«All handel på plattformen stanses umiddelbart og inntil vi har full trygghet for at plattformen er sikker. Bitcoins Norge selger tilgjengelig kryptovaluta som forvaltes gjennom selskapets plattform så raskt som praktisk mulig», skriver selskapet i eposten.

Bitcoin Norge har selv reklamert med at selskapet har 25 000 kunder. Den norske kryptobørsen hevder at det er deres leverandør AlphaPoint Corporation som har vært utsatt for flere dataangrep siden begynnelsen av mai. Selskapet leverer Bitcoin Norges handelsplattform.

Avventet situasjonen

«Som følge av etterforskningen som pågår har AlphaPoint vært tilbakeholden med informasjon, og har anbefalt oss å avvente situasjonen. I samråd med AlphaPoint valgte vi derfor i første omgang å se an hvordan saken utviklet seg», heter det i eposten ifølge DN.

«Det har imidlertid nylig fremkommet opplysninger om fortsatte sikkerhetshull i AlphaPoints teknologi, samt at det også har oppstått usikkerhet om AlphaPoint og deres forsikringsselskap vil være i stand til å dekke kundenes krav fullt ut. Disse nye opplysningene gjør at Bitcoins Norge ikke lengre anser det forsvarlig å fortsette å avvente utviklingen i AlphaPoint».

«Gjennom seks år har jeg jobbet med bitcoinsnorway.com for å etablere en trygg handelsplattform for kryptovaluta for oss nordmenn, og vi valgte å inngå kontrakt med AlphaPoint på leveranse av handelsplattform fordi de er ansett som en av de mest anerkjente leverandørene som finnes i markedet.»

Dekkes ikke av forsikring

«Jeg tør be om forståelse for at dette er en situasjon som står utenfor både min og selskapets kontroll, og garanterer dere kunder at jeg vil gjør alt jeg kan for å løse situasjonen på en måte som ivaretar dere», skriver Torjussen i eposten ifølge DN.

Bitcoin Norge har tidligere reklamert med at børsen er forsikret via IF skadeforsikring.

Men IF har ingen planer om å dekke kundenes eventuelle tap:

– Forsikringen dekker ikke finansielle tap på spekulasjon i et marked eller tap på grunn av feil i en Bitcoin-transaksjon. Det er viktig at det ikke blir åpnet for misforståelser rundt dette, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If til DN.