Norsk byggeplass-app overtas av svensk forretningssystem-selskap

Checkd har vokst kraftig i flere år etter at selskapet i 2013 lanserte sin bransje-app som blant annet sørger for at håndverkere på byggeplassen kan se direkte på byggetegningene hvilke oppgaver som skal gjøres hvor. Nå slås selskapet sammen med svenske Next One Technology, som leverer forretningssystemet Next til bygge- og anleggsbransjen.