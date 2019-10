Norsk eksperiment: Én av fire ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook

Én av fire nordmenn ga samtykke til å gi fra seg alle personlige data på Facebook, ifølge et fersk eksperiment gjort av norske forskere.

Undersøkelsen ble gjennomført av forskere fra Norsk Regnesentral (NR) og Universitetet i Bergen (UiB), som gjorde et skjult eksperiment på Facebook, skriver Aftenposten.

2.800 nordmenn ble spurt om å gi samtykke til at personlige data og all informasjon som Facebook hadde om dem ble hentet ut. De fikk følgende spørsmål:

«Du har tidligere svart på undersøkelser. Kan vi koble disse svarene med din Facebook-profil eller annen informasjon på Facebook om deg, og legge informasjonen til din profil som oppdragsgiver lager?».

– Det vi spurte om, er nesten det samme som å be om lov å få hente alle filer folk har på datamaskinen og mobilen. Vi ba om å få vite alt om vedkommende, hva han eller hun hadde svart på tidligere undersøkelse og alt som fantes av opplysninger om dem på Facebook, sier seniorforsker Ingvar Tjøstheim ved NR.

26 prosent ga samtykke til å hente ut alle persondata på Facebook. Andelen menn var størst blant dem som samtykket. 32 prosent av alle menn ga samtykke, mens kun 20 prosent av kvinnene gjorde det samme.

Stadige forespørsler om samtykke i dagens digitale samfunn fører til at mange kanskje svarer automatisk ja, mener forsker.

– I stedet for å føle at vi har mulighet til å kontrollere våre persondata, har vi fått en flodbølge av forespørsler som vi skal gi samtykke til, sier Lisbeth Berg ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met.