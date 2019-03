Norsk ekspert: Boikott av Facebook kommer til å svi

Annonseboikotten etter delingen av terrorvideoen kommer til å merkes hos Facebook, mener en ekspert. Men den norske annonsørforeningen dropper boikott.

Under terrorangrepet i New Zealand strømmet gjerningsmannen en video av massakren direkte via Facebook, og videoen ble i etterkant delt en rekke ganger.

Ikke annonser

Flere newzealandske selskaper har nå fjernet sine annonser på Facebook etter at den newzealandske annonseforeningen ANZA gikk ut med oppfordring til sine medlemmer om å revurdere bruken av reklamepenger.

Boikottiltak som newzealandske ANZA oppfordrer til, er viktige og kan bidra til å tvinge aktører som Facebook til å ta grep, mener dosent Trond Blindheim ved Høyskolen i Kristiana, som underviser i markedskommunikasjon.

– I slike bransjer gjelder begrepet «money talks», og det er definitivt pengene som bestemmer. Dersom Facebook mister betydelige annonseinntekter, risikerer de å gå glipp av hundretalls av millioner som følge av slike aksjoner. Og da er de jo nødt til å tilpasse seg, sier han til NTB.

– Effektive markedskanaler

Den norske annonsørforeningen ANFO stiller seg bak sitt newzealandske motstykkes oppfordring om at Facebook må ta grep for å skjerpe teknologien, men mener annonsebeslutninger er opp til medlemmene selv.

– Vi har ikke manet til noen boikott, og hvert enkelt medlem må selv ta stilling til hvilke kanaler de selv mener det er viktig å bruke. Mange opplever Facebook og Google som svært effektive markedskanaler, sier administrerende direktør Jan Morten Drange i ANFO til NTB.

ANFO har tidligere vært kritiske til Facebook, som de siste årene har vært preget av en rekke omstridte saker, blant annet Cambridge Analytica-skandalen, hvor personopplysninger til millioner av brukere kom på avveie.

– Facebook har blitt tatt med buksene nede en rekke ganger de siste årene. Hver gang de har vært involvert i såkalte skandaler, skjer det dessverre lite. Konsekvensene blir ikke nevneverdige og folks hukommelse er relativt kort i slike sammenhenger, sier Drange.

– Vanskelig å kontrollere

Facebook, som forrige måned fylte 15 år, har i dag over 2,3 milliarder månedlige brukere. Selv om nettstedet er gratis for brukerne, tjener selskapet enorme summer på reklame. Over 95 prosent av selskapets inntekter kommer fra annonser, og bare Google har større reklameinntekter enn Facebook.

For to år siden innførte det amerikanske storselskapet Procter & Gamble en periode full annonsestopp av Google, etter tilfeller hvor YouTube hadde vist annonsørers reklamefilmer i forkant av nazi- og terrorpropaganda.

Google lovte å rydde opp, men Drange mener det er vanskelig å kontrollere det digitale markedet fullstendig.

– Det spørs jo om man klarer å stanse slikt helt, ettersom det til enhver tid publiseres enorme mengder informasjon. Google har selv sagt at de aldri vil klare å sikre seg 100 prosent, sier Drange.

Facebook har tidligere opplyst at selskapet i løpet av de første 24 timene etter angrepet i New Zealand fjernet drapsvideoen 1,5 millioner ganger globalt.

– Når folk velger å bruke vår teknologi til noe negativt, så skal vi begrense det så mye som mulig og så fort som mulig, sa Peter Münster, nordisk kommunikasjonssjef for selskapet.