Norsk Internett-gründer er død

Av Steinar Kjærnsrød, Dag Hasvold, Ole-Henning Fredriksen, Henning Maagerud, Lars Frelsøy og Vegard Skjefstad

Knut Jørstad sovnet stille inn lørdag 31.08.2019 på Ullevål Sykehus etter lengre tids sykeleie. Han ville fylt 65 år den 30.10 i år.

Knut ble født på Grünerløkka i Oslo, og utdannet seg som økonom ved Handelshøyskolen i Oslo. Han ble tidlig opptatt av politikk, historie, musikk, kultur og geografi, og dette formet hans unike egenskap til å kombinere kunnskap fra ulike disipliner.

Han skulle snart vie sin tid til reiselivssektoren, og gjennom sitt selskap Arctic Adventours etablerte han på slutten av 80-tallet et guidet turtilbud i Nord-Norge og på Svalbard, mange år før andre oppdaget de samme mulighetene. Med Internett og world wide web så han straks nye muligheter for bransjen, og Arctic Adventours’ tidlige online bestillingsløsning ble i 1994 nominert til “Best of the Web”, en internasjonal kåring holdt av O’Reilly Media.

Deretter startet en eventyrlig reise i selskapsdannelser og forretningsutvikling der Knut var toneangivende i å forme den kommersielle delen av det norske Internettet. Først med sitt selskap Intervett, som utviklet seg videre til Infostream og etablerte de første nordiske systemene for online aksjehandel. Infostream ble det første børsnoterte Internett-selskapet på Oslo Børs, og ble solgt til franske Integra for svimlende 2.3 milliarder kroner.

Med inkubatorselskapet Modem Bad AS ga Knut starthjelp til nye selskaper innen Internettbasert teknologi. Blant disse var TraceTracker, som i 2009 ble nominert av World Economic Forum til ett av årets mest banebrytende selskaper. Tross internasjonal anerkjennelse for verdensledende teknologi for sporing i globale verdikjeder for mat var markedet umodent, og selskapet ble avviklet. Knut fokuserte videre på matvaresikkerhet, bærekraftig produksjon og informasjon om matens opphav og innhold, og etablerte selskapene Factlines og Farmforce som begge er i full drift i dag.

I House Of Nerds bidro Knut med mentorskap og foredrag for kunder så vel som å kokkelere hvis det trengtes. En tusenkunstner på mange felt. Ulike former for undervisning ble også knyttet inn gjennom hans nettverk for å skape den smeltedigelen av læring, skaperglede og teknologifascinasjon han hadde en visjon om.

Knut bosatte seg senere i Berlin der han ble en viktig mentor i gründermiljøene. I hele sitt liv har visjonæren Knut sett viktige utviklingstrekk og banebrytende fremtidsscenarier innen næringsliv og samfunn lenge før folk flest. Allerede på nittitallet, 10-15 år før CO2-avgiften, skisserte han prissystemer som tok hensyn til miljøkostnaden. Knut var en sann globalist, med et unikt helhetsperspektiv som inspirerte andre til å tenke utenfor boksen. Han var et varmt og inkluderende medmenneske med stor respekt for kunnskap om teknologi. Mentoren Knut har vært viktig for mange, og vil bli savnet.

Knut Jørstad ble bisatt i kulturkirken Jakob 12. september for en fullsatt kirke, der familie, venner og forretningsforbindelser fra Norge og utlandet tok farvel med kanskje en av de største kapasitetene og innovatører Norge har sett innenfor digitale tjenester og forretningsutvikling på Internett.

Våre tanker går til nærmeste familie og pårørende.