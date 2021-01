Norsk milliard-selskap rammet av dataangrep som lammer en hel næring

Oppdrettsleverandøren Akva group ble søndag rammet av et cyberangrep. Flere viktige systemer er nede, skriver selskapet i en børsmelding.

Oppdrettsleverandøren opplyser at de jobber med norske myndigheter og sikkerhetspartnere for å få en oversikt over situasjonen og begrense skadene. Det norske selskapet har ikke oversikt over omfanget av angrepet.

Aksjekurs på vei ned

Selskapet skriver i børsmeldingen at det derfor er for tidlig å si noe om hvordan angrepet vil påvirke driften og hvor lang tid det vil ta å løse.

– Vi jobber med å informere kundene nå, og har ingen kommentarer utover det har vi sagt allerede. Vi har fått noen tilbakemeldinger fra kunder på at noe har skjedd med systemene, sier finansdirektør Ronny Meinkøhn i Akva group til E24.

Aksjekursen gikk fra 95 til 91,4 kroner da cyberangrepet ble kjent.

Kritisk programvare

Dermed er kursen ned litt over tre prosent for Klepp-selskapet med 1600 ansatte og rundt en milliard i årlig omsetning.

Familiebedriften Måsøval fiskeoppdrett på Frøya i Trøndelag bruker Akva groups IT-systemer for holde oversikt over antall fisk i merdene, fôrsyklus og lakselusnivå.

Til Dagens Næringsliv forteller administrerende direktør Asle Rønningen at programvaren er utbredt i norsk havbruksnæring.

– Vi har ikke tilgang til systemene våre i Akva Group, sier Rønning til DN.

Flere angrep

I helgen har også Østre Toten kommune blitt rammet av et destruktivt dataangrep, som både krypterte innholdet og slettet alle sikkerhetskopier på kommunens servere.

Ifølge ordfører Bror Helgestad, så kan sensitiv informasjon, herunder personnummer, helsedata og informasjon fra barnevernstjenesten, være på avveie.

Ansatte får verken sendt eller mottatt e-post:

– Det kan ta flere dager før alle våre utsatte datasystemer er i drift igjen, heter det i en pressemelding.