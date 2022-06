Killnet angriper norske nettsider fordi vi ikke tillater frakt av russiske varer til Svalbard via Storskog. Det skriver hackergruppen på en av sine offisielle telegram-kanaler.

15. juni sa Utenriksdepartementet nei til et russisk gruveselskap som søkte om å få frakte russiske varer til Barentsburg. Selskapet sa til NRK at avslaget kan føre til humanitær krise.

Reagerer på transport og skipsforbud

På Telegram skriver Killnet:

– Norske myndigheter har avslått Russlands søknad om varetransport for russiske borgere på Svalbard gjennom det eneste passeringspunktet på den russisk-norske grensen ved Storskog. Landets utenriksminister sa «En spesifikk søknad om transport ble avslått 15. juni 2022» til NRK TV, rapporterer RIA Novosti

Videre skriver Killnets administrator:

– I april annonserte utenriksminister Anniken Huitfeldt at de hadde besluttet å stenge grensepasseringen ved Storskog for russiske lastebiler. Samtidig ble det også introdusert et skipsforbud for skip som seiler fra russiske havner, med unntak for fiskebåter.

Søkte om unntak fra sanksjoner

20 tonn varer ble stoppet på grensen mellom Norge og Russland ved Storskog i Finnmark, skrev E24 19. juni. Grenseovergangen ligger på den vanlige reiseruta fra Russland via Tromsø til Svalbard.

Russerne fryktet en «humanitær krise» i Barentsburg, der mange russere jobber i gruvenæringa.

Derfor søkte et russisk gruveselskap om unntak fra sanksjonene for å sikre matforsyningen av russiske varer til om lag 400 innbyggere i Barentsburg.

Søknaden ble avslått av 15. juni 2022, opplyser Utenriksdepartementet (UD) til NRK.

Terskelen for å gi tillatelse er høy, og avslaget er en del av Norges press på Russland for å «sikre Ukrainas uavhengighet», oppgir UD.

Sysselmester Lars Fause på Svalbard mener ingen russere skal lide nød på Svalbard.

– Jeg kan forsikre om at ingen vil lide overlast i noen retning så lenge det er Norge som har den fulle og hele kontroll over øygruppa, sier Fause, sier han til NRK.