Den norske nettbutikken Stayclassy.no kjørte i forrige uke en konkurranse der man tilsynelatende kunne vinne en PS5 i et lykkehjul på nettsidene. Nå hevder en selvstendig sikkerhetskonsulent av lykkehjulet var rigget, epostadresser ble samlet inn uten samtykke, og at dataene ble lekket gjennom et sikkerhetshull.