OSLO (digi.no): – Hittil dette semesteret har vi solgt over 2000 timer med vanlig undervisning. Vi har nå også begynt å fokusere mer enn på en forretningsmodell med halvtårsløp, der elever binder seg opp til et gitt timeantall over ett eller to semestre. Så vi bruker vi nå disse halvtårsløpene som benchmark for hvor mye undervisning vi selger, sier Martin Lømo Borander.