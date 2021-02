Norsk radar skal ta PC-markedet

Etter mange år med utholdende forskning og utvikling begynner det nå å løsne for den veldig spesielle, og grundig patenterte, norske radarteknologien. Montert i skjermrammen på en PC kan den ikke se hvem, men identifisere at det er en person foran, om ikke annet fra ørsmå bevegelser fra pust og puls. Lenovo har skjønt at det gir PC-er nye muligheter og har begynt å selge PC-er med Noveldaradar i skjermen.