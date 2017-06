Norsk selskap med verdens første digitale gjærlås for hjemmebryggere: – Vi teller bobler!

OSLO, Bitraff (digi.no): Ølbrygging har blitt en svært populær hobby i løpet av de siste årene, og selv om det er mulig å brygge øl med enkle hjelpemidler er det mange som synes bryggingen blir morsommere jo flere tekniske hjelpemidler man bruker.

Tre gründere ved Startuplab i Oslo har mottatt tilsammen 1,3 millioner kroner i støtte fra Startuplab og Innovasjon Norge for å utvikle et nytt produkt de mener vil gjøre det enda enklere for hobbybryggere å brygge bedre øl – ved hjelp av teknologi.

Den digitale gjæringslåsen monteres som en vanlig gjæringslås. Den får strøm via en USB-kabel. Foto: Plaato

Og produktet? En digital gjærlås!

Vi møtte gründerne på Bitraf, en såkalt «makerspace» i Oslo – der oppstartsselskaper og entusiaster har tilgang til utstyr som 3D-printere og CNC-maskiner for blant annet å kunne lage prototyper.

Pål Ingebrigtsen er daglig leder og en av gründerne i selskapet, og forteller til digi.no at han alltid har vært interessert i ølbrygging og at han i studietiden nesten alltid leverte oppgaver som var relatert til ett eller annet med brygging. Rundt 2015 møtte han en israeler, Michael Konosky som jobber med industridesign. Michael hadde norsk kjæreste, og ønsket å flytte til Norge – og etter hvert grunnla de Plaato sammen. Med seg på laget har de også fått med seg Tarje Sandvik, som jobber som utvikler.

Digital kjemiingeniør som teller bobler

I midten av juni kommer Ingebrigtsen & co til å lansere sitt nyeste produkt, den digitale gjærlåsen Plaato. Hensikten med produktet er å gi hjemmebryggere mer innsikt i bryggeprosessen.

En gjærlås er som mange kjenner til noe man fester på toppen av et gjæringskar for å forhindre at oksygen og mikroorganismer skal komme ned i vørteren når den står til gjæring. Gjærlåsen er fylt med vann eller desinfeksjonsvæske og slipper ut CO 2 som dannes under gjæringen, mens ingenting slipper inn i gjærkaret.

Plaato fungerer på omtrent samme måte, men har en enhet i bunnen som inneholder en sensor. Sensoren sender informasjon via wifi-nettet, som så kan leses av via en app. Siden det hele foregår via wifi og «nettskyen» kan man følge med selv om man befinner seg et annet sted enn der gjæringskaret står.

De tre gründerne i Plaato. Fra venstre: Tarje Sandvik, Pål Ingebrigtsen og Michael Konosky. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

– Til de som ikke kan noe om ølbrygging, så sier vi at det er en slags digital kjemiingeniør. Den analyserer gjæringen og overvåker aktiviteten. Den erstatter den vanlige gjærlåsen, den har wifi, og den sender informasjon om sukker, alkohol og temperatur, sier Ingebrigtsen.

Vanligvis måler man progresjonen til gjæringen (og alkoholinnholdet) ved å ta prøver av vørteren og bruke et såkalt hydrometer – en enkel innretning som flyter i vørteren og måler sukkerinnholdet. Ved å måle sukkerinnholdet før gjæring og under gjæring kan man se hvor mye sukker gjæren har «spist», og på den måten beregne hvor mye av sukkeret i vørteren som har blitt omdannet til alkohol. Plaato fungerer på en helt annen måte.

– Hvordan kan Plaato måle alkoholinnholdet når den ikke er i kontakt med vørteren?

Her bobler det i gjærlåsen. En optisk sensor teller boblene. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

– Vi teller faktisk bobler. Vi lagde mekanikken slik at en boble er en boble. Boblene blir like hver gang.

Det er en optisk sensor som teller CO 2 -boblene som strømmer opp av vørteren under gjæringen. De første dagene av gjæringen kalles «stormgjæring», og det er da aktiviteten er høyest, og da vil også antallet bobler per minutt – som er det som måles – være høyest.

Ingebrigtsen forteller at de har gjort masse målinger og sammenlignet resultatene de får fra Plaato med målinger fra et profesjonelt, digitalt refraktometer (et annet apparat som kan brukes til å måle sukkerinnhold og beregne alkoholstyrke).

– Nøyaktigheten er like god som nøyaktigheten til det utstyret folk har, sier han. Selv profesjonelt måleutstyr kan gi noe variasjon hver gang du måler samme væske, og resultatene man leser av via Plaato-appen er like nøyaktige, hevder han.

Kan avsløre problemer under gjæringen

Plaato består av flere deler som kan tas fra hverandre. Nederst er selve sensorenheten, den blanke i midten fylles med vann (evt. Star-San el.l.), mens den svarte enheten nest øverst er den som sørger for at alle bobler blir like. Foto: Plaato

– En av utfordringene som ledet frem til dette designet var... hvordan måler vi ølet uten å komme i kontakt med ølet. For det er enhver bryggers frykt, det å få en infeksjon i ølet, sier Kononsky, som har designet produktet.

Ved at bryggeren legger inn det opprinnelige sukkerinnholdet i vørteren (det som kalles «original gravity» –eller OG – på bryggespråket) kan Plaato regne ut hvor mye sukker som er igjen i vørteren til enhver tid basert på hvor mye det har boblet siden gjæringen begynte. Man får da et mål på nåværende sukkerinnhold (SG – specific gravity) og kan regne ut alkoholinnhold.

Grafer i appen viser gjæringsaktivitet, utvikling i gravity – altså sukkerinnhold, temperatur, og så videre. Appen kan varsle deg hvis noe spesielt skjer. For eksempel kan en plutselig endring i CO 2 -gjennomstrømmingen bety at det er problemer med temperaturen i rommet du gjærer i.

Fra idé til produkt på 10 dager

Før den digitale gjærlåsen ble en realitet var imidlertid selskapet innom et annet produkt – nemlig et trådløst termometer til å feste rundt gjæringstanken. Ingebrigtsen forteller at de i første omgang ville prøve å lage et veldig enkelt produkt for hjemmebryggere,

– Vi gikk til Facebook-gruppen «For oss som brygger selv» og spurte: Hva er det dere trenger?

De fikk inn masse gode idéer fra brukerne av Facebook-gruppen, som nå har mer enn 18 000 følgere. Etter å ha vurdert alle innspillene endte de opp med å lage et termometer med innebygget wifi.

Celsifi brukes til å overvåke temperaturen på gjæringen. Foto: Plaato

I løpet av ti dager hadde de tre utviklet det som skulle bli produktet Celsifi. Dette ble en kjempesuksess, og ifølge Ingebrigtsen solgte de 1000 enheter i Norge løpet av 24 timer. Den store etterspørselen gjorde at de var nødt til å begrense bestillinger til medlemmer av den nevnte Facebook-gruppen. Det var aldri meningen å starte storskalaproduksjon av produktet, men selskapet har fått designet kretskortet – som produseres i østen – og innkapslingen slik at det er raskt og enkelt å sette det sammen her i Norge, uten verktøy eller skruer.

– Da fant vi ut at det var et marked for ølbryggere som ikke har kjelleren full av elektronikk. Folk vil faktisk ha enkle produkter til en fornuftig pris, som er plug-and-play, hvor du ikke trenger å programmere en Raspberry Pi – men bare kan laste ned en app, så får du temperaturen, sier Ingebrigtsen.

Temperatursensoren koster 250 kroner, og er ikke noe de tjener så mye penger på etter at utviklingskostnader er trukket fra – men et produkt som ifølge Ingebrigtsen ble laget litt for å undersøke interessen i markedet.

Nå er det Plaato som er produktet det satses på, og som selskapet håper å tjene penger på. Men ingen av de tre øl-entusiastene har noen formening om hvor mange enheter de faktisk kommer til å selge.

– Hadde jeg kunnet svare på det spørsmålet ville investorene våre vært fornøyde og jeg hadde sovet bedre om natten, svarer Ingebrigtsen – og legger til at de har avtaler med distributører i forbindelse med norgeslanseringen.

Selskapet vil først fokusere på et par land i Europa, inkludert Norge – i tillegg til USA. De jobber også med profesjonelle bryggerier om mer profesjonelle (og kostbare) løsninger, og har blant annet nært samarbeid med Grünerløkka Brygghus.

Prisen vil ligge på rundt 1000-lappen i Norge når produktet kommer på markedet i Norge i midten av juni. Internasjonal lansering vil skje rundt en uke senere.