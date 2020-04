Norsk selskap opprettet global beredskap etter hackerangrep: Kjører nå med manuell drift

Det norske selskapet Steinsvik ble utsatt for et hackerangrep rett før påske. Store mengder data på serverne til leverandøren i havbruksnæringen ble kryptert. Det er foreløpig uavklart hvor store skadene skal være. Det skriver Intrafish.

De infiserte systemene ble umiddelbart stengt ned, og global kriseberedskap ble etablert.

Over på manuell drift

Steinsvik, som er en del av ScaleAQ-konsernet, satte ned en egen arbeidsgruppe som jobbet med å nøytraliserte angrepet og minimere skadene på omliggende systemer.

– Denne innsatsen ble gjort i dialog med relevante myndigheter og med bistand fra eksterne sikkerhetseksperter, sier kommunikasjonssjef Tore Laastad til IntraFish.

Angrepet er både politianmeldt og varslet Datatilsynet.

Den norske leverandøren har foreløpig ingen indikasjoner på at hackerne hentet ut data fra serverne.

Mottatt avviksmelding

Havbruksleverandøren har sett seg nødt til å gå over til manuell drift for å avlaste systemene som fortsatt er nede. Nå jobber selskapet på spreng for å gjenopprette IT-systemene.

– Angrepet medfører selvsagt store utfordringer for oss. Flere systemer vi bruker daglig for å betjene våre kunder er påvirket, og vil i en periode fremover føre til mye manuelt arbeid, sier Laastad til IntraFish.

Datatilsynet bekrefter at de har mottatt en avviksmelding.

Kommunikasjonssjef i Datatilsynet Janne Stang Dahl roser Steinsvik for deres gode rutiner ved oppfølgingen i etterkant av hackerangrepet.

Hun sier videre at Datatilsynet har forståelse for at det norske selskapet nå bruker tiden til å kartlegge og redusere skadeeffektene.

– Vi avventer nå en mer fullstendig melding, sier hun til bransjenettstedet.