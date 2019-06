Norge spytter inn 40 millioner kroner i konsortium for å bygge en av verdens kraftigste datamaskiner i Finland.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Norsk-støttet superdatamaskin får 1 milliard kroner fra EU

Det ble for vanskelig politisk å velge mellom de tre søknadene, så EU finansierer nå tre i stedet for to superdatamaskiner i verdensklasse i Europa.