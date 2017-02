Norsk tjeneste skal hjelpe deg å huske alt du har gjort i løpet av arbeidsdagen

Det norske selskapet Timely har lansert en plattform som automatisk skal registrere alt de ansatte gjør i løpet av arbeidsdagen, og automatisk generere det selskapet kaller «en smart tidslinje av dagen din». Plattformen har de kalt «Memory».

Umiddelbart høres løsningen ut som noe hentet rett ut av George Orwells roman, 1984, men gründer og daglig leder Mathias Mikkelsen forsikrer at informasjonen som samles inn kun vil være tilgjengelig for den ansatte selv.

– Personvern er noe vi tar utrolig seriøst og det er veldig viktig for oss at den ansatte, og kun den ansatte alene, har tilgang til dataene fra Memory. Ingen sjef eller kollega har tilgang til dataen som automatisk lagres om deg, sier Mikkelsen i en pressemelding.

Loggfører alt du har jobbet med

Hjertet i den nye plattformen er en app som har fått navnet Memory Tracker by Timely. Denne vil ligge i bakgrunnen og logge hva du holder på med. Appen kan om ønskelig kobles opp mot flere datakilder, som Moves – som kan holde styr på hvor du befinner deg, eller Google Calendar for kalenderhendelser.

Ifølge produsenten vil plattformen logge blant annet hvilke filer du har jobbet med og hvor lang tid du brukte, steder du besøker eller personer du sender e-post til.

Selskapet bak Memory-plattformen, Timely, utvikler iOS- og macOS-apper for automatisert timeregistrering basert på hva du har planlagt å bruke dagen til. Memory ser ut til å være en slags videreutvikling av dette.

– Mennesker er flinke på mange ting og dårlig på andre ting. For eksempel er vi veldig dårlig på å huske hva vi jobbet med og hvor lang tid vi brukte. Samtidig er også akkurat den oppgaven den vanligste måten å få betalt for arbeid på, men folk synes mildt sagt ikke at timeføring er gøy. Vi vil automatisere oppgaven fullstendig slik at ingen trenger å gjøre det noen gang igjen, sier Mikkelsen.

Han hevder at bedrifter vil kunne spare mye penger ved å gjøre det enklere for ansatte å føre timer, og huske hva de har brukt arbeidsdagen til – noe som kan være vanskelig om man fører timer bare en gang iblant, slik mange gjør.

Slik kan arbeidsdagen se ut når den er registrert i Memory. Foto: Timely

Dataene som samles inn blir lagret i Amazons skytjeneste (AWS) i USA, og selskapet bruker i tillegg skyplattformen Heroku. Men selv om Timely forsikrer at de aldri vil dele dataene de lagrer med andre, innrømmer de at Memory-plattformen må ha tilgang til dataene for å kunne analysere og presentere dataene i løsningen. Dermed kan teoretisk sett enkelte av sjefsutviklerne i selskapet få tilgang til dataene ved å hente dem direkte ut av databasen.

«Vi tillater imidlertid ikke dette. Det er flere prosesser på plass internt i Timely for å forhindre alle former for spionering eller at noen ser gjennom data uten en spesiell grunn», skriver selskapet i en uttalelse vi har fått tilsendt på epost.

