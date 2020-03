SAS Institute arrangerer i disse dager et hackathon i samarbeid med Intel, hvor målet er å komme opp med smarte løsninger for hvordan man kan bruke dataanalyse til å løse noen av verdens vanskeligste bærekraftsutfordringer. Nå er vinnerne for den nordiske delen av konkurransen kåret – og to norske team stakk av med første- og andreplassen.