Norske Airthings opplever USA-eventyret

Norske Airthings skuffet ikke på årets CES. De planlegger sine produktnyheter slik at de kan lanseres på messen i starten av januar hvert år. Det nord-amerikanske markedet er svært viktig for selskapet som har over 65 prosent av omsetningen der. CES-messen, til tross at mange ikke møtte opp i år, er viktig for selskapet. Her møter de både sluttkunder og distributører.

– Vi har lykkes veldig godt i Nord-Amerika og det er det flere grunner til. For det første er det stor oppmerksomhet om radon her og vår radonsensor passer svært godt til behovene i markedet. En annen årsak er at det er få, men veldig store distributører som kjøper av oss. I motsetning til i Europa hvor distribusjon av produkter er mye mer fragmentert, sier Airthingssjef Øyvind Birkenes.

For snart et år siden lanserte selskapet sin første sensor med skjerm. De hadde utstyrt den med en sorthvit skjerm med en elektronisk papirskjerm som nesten ikke bruker strøm. Kun ørlite hver gang den skifter bilde på skjermen. Det gjør at AA-batteriene holder i opptil to år. Samtidig kan den kobles til Airthings nettsky og vise innemiljømålingene i appen.

Nye sensorer

På CES lanserte de to nye utgaver av den svært velutstyrte sensoren. En forenklet utgave, med radonsensor med temperatur- og luftfuktighet måling, og en hvor de har byttet ut radonsensoren med en som måler pollen og svevestøv.

Bygningskontroll

Litt på samme måte som norske Disruptive Technologies selger Airthings sensorer til bygg for å overvåke innemiljøet og styre ventilasjon og varme. I Canada har de hatt stor suksess i skolesektoren, og 255 skoler har kjøpt over 10 000 sensorer.

– Det er svært mye vi kan gjøre med de dataene vi samler inn. Derfor er programvareutvikling viktigst for oss nå, sier Birkenes.

Dropper Kina

Airthings har nå 140 ansatte, hvorav rundt 40 prosent arbeider med utvikling av program- og maskinvare.

– I fjor vil vi ende opp med en omsetning på mellom 305 og 325 millioner kroner når regnskapet er klart. Vi kunne ha omsatt for 30 millioner kroner mer, men komponentmangelen har hindret oss. Det aller meste er eksport og vi fikk en vekst på rundt 40 prosent fra 2020. Jeg tror vi kan vokse med den samme prosenten i flere år framover, sier han.

Selskapet har en litt spesiell produksjonsstrategi. De bygger produktene i Tunis og i Israel. Begge land har en svært godt utviklet produksjonsindustri og de er veldig mye nærmere enn Kina.