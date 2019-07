Norske bedrifter betaler heller løsepenger enn å investere i IT-sikkerhet

Halvparten av norske bedrifter har en responsplan for dataangrep, og vil heller betale løsepenger enn å investere i sikkerhetssystemer, viser en undersøkelse.

40 prosent av norske bedriftsledere er enig eller delvis enig i påstanden om at det trolig vil være billigere å betale løsepenger ved et eventuelt dataangrep, enn å investere i sikkerhetssystemet for å avverge det.

2200 beslutningstakere

Det kommer fram i den årlige undersøkelsen til sikkerhetsselskapet og IT-sikkerhetsleverandøren, NTT Security.

Undersøkelsen kartlegger holdninger til IT-sikkerhet blant 2.200 beslutningsdeltakere i 20 land, deriblant 100 norske ledere, skriver Finansavisen.

– Selv om de betaler løsepenger, har de ingen garanti for at hackerne vil holde sine lovnader om å gi tilbake dataene. Og uansett er du i prosessen med å finansiere enda mer kriminell virksomhet, sier Lisbeth Børresen ved NTT Securitys sikkerhetssentral i Arendal til avisen.

Enorme beløp

Hun mener resultatene fra undersøkelsen er bekymringsfullt fordi forekomsten av dataangrep er økende. Ifølge selskapets angrepsstatistikk økte antallet løsepengevirus med over 350 prosent i fjor.

I undersøkelsen oppgir kun en firedel at de anser investeringene i IT-sikkerhet som en forsikring mot fremtidige kostnader.

Ett av de mest kjente dataangrepene hittil i år er det omfattende angrepet mot Hydro 19. mars. Selskapets kvartalsrapport viser at kostnadene for første kvartal endte på 300–350 millioner, mens de beregner å bruke ytterligere 200–250 millioner kroner i andre kvartal i år.