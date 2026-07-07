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Kunstig intelligens

Norske bøker brukt til å trene KI: Et klart brudd på opphavsretten

Totalt fant de bøker av 27 norske forfattere utgitt i Norge i datasettet.

Jo Nesbø er en av flere norske forfattere som er brukt i datasett for å trene kunstig intelligens.
Jo Nesbø er en av flere norske forfattere som er brukt i datasett for å trene kunstig intelligens. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB
NTB
7. juli 2026 - 08:19

Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning.

Forskere fra Handelshøyskolen BI og OsloMet har kartlagt skandinavisk materiale i datasettet Books3, som er brukt i opptreningen av flere KI-språkmodeller, blant annet Metas Llama, skriver Klassekampen.

Totalt fant de bøker av 27 norske forfattere utgitt i Norge i datasettet.

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Norske Margit Sandemo er den forfatteren med flest titler fra de skandinaviske forlagene. 21 av 47 titlrer i hennes folkekjære bokserie «Sagaen om Isfolket» er med i datasettet.

– Det er nesten bare skjønnlitteratur her og lite akademiske bøker. Noe allmenn sakprosa dukker opp, og bestselgernavn som Jo Nesbø og Jan Guillou, men også mindre navn, sier Terje Colbjørnsen, førsteamanuensis ved BI og medforfatter av artikkelen.

Forlagssjef Elizabeth Sellevold i Bladkompaniet, som forvalter Sandemos bokserie, var ikke klar over at bøkene fantes i datasettet. Hun sier de ser med bekymring på saken – og kaller det et klart brudd på opphavsretten.

(©NTB)

Kunstig intelligens
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