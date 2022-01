Norske Disruptive Technologies har knapt globale konkurrenter. Nå vil de erobre USA

Flere norske selskaper hadde funnet veien til den noe nedskalerte teknologimessen CES i Las Vegas for å møte kunder og spre kunnskap om produktene. Et av dem var Disruptive Technologies. De benyttet messen til å lansere to nye sensorer som passer inn i deres portefølje av sensorer for bygningskontroll.

Disruptive ble kjent for å lage verdens minste sensorer – med 15 års batterilevetid. Etter betydelige problemer med å sette innovasjonen i produksjon ruller de nå ut av fabrikken i store antall. De nye sensorene, som måler CO 2 -nivå og passiv infrarød stråling, er ikke like små. De er likevel vesentlig mindre enn konkurrentenes, og sammen med Disruptives andre sensorer kan de gjøre bygningskontroll enda mer finkornet.

I tillegg til å måle CO 2 måler den nye sensoren temperatur, relativ fuktighet og trykk. Den oppdaterer data hvert femte minutt, og det kan den gjøre i ti år før det er på tide å skrifte de to AA-batteriene.

Sensorene sender krypterte data over 868 MHz-båndet til en hub, eller Cloud Connector, som Distruptive kaller den. Herfra sendes data til Disruptive-skyen via kabel eller 4G, og så gjøres de behandlede dataene tilgjengelig i kundenes webpanel. Foto: Disruptive Technologies

Den nye infrarøde sensoren limes fast i taket og kan se kroppsvarme fra mennesker opptil 14 meter unna. Den klarer seg også med to AA-batterier i ti år før de må skiftes. Begge de nye sensorene bruker det langtrekkende båndet 868 MHz. Det gjør at de kan være langt unna hubben, eller cloud connectoren, som Disruptive kaller den.

– Det er viktig å ha mange datapunkter i en bygning, slik at man kan styre ventilasjon og varme mest mulig effektivt. De fleste bygninger har et stort potensial for å spare energi, men også for å forbedre luftkvaliteten i rom med mange mennesker. Når vi nå også kan se varmestråling og CO 2 fra åndedrett, kan vi styre luft og varmebehov mer effektivt enn tidligere, sier gründer, sjefstrateg og finansdirektør Eirik Fossum Færevåg.

Går inn i USA

– Når vi nå har lagt produksjonsproblemene bak oss, skal vi for alvor gå inn i det amerikanske markedet. Vi bygger opp en salgsorganisasjon her, og i år regner vi med at 40 prosent av omsetningen vil komme herfra, sier administrerende direktør Bengt Lundberg. Han har ledet selskapet de siste to årene.

I pluss neste år

Lundberg mener at neste år vil bli viktig. Han mener alt tyder på at kontantstrømmen vil endre retning og bli positiv etter flere år med store investeringer i teknologi og produksjon. Selskapet er ikke alene på markedet, men de har ingen konkurrenter med global tilstedeværelse. Mange lager produkter for mindre markeder basert på protokoller slik som Z-Wave og LoRaWan, men de er stort sett i små, lokale markeder.

– Det er ingen som har klart å møte oss på batterilevetid og størrelse på sensorene ennå. Dessuten har vi en svært enkel installasjonsprosess. Det er bare å ta av filmen over tapen og trykke dem fast på veggen. Sensorene knytter seg til hub-en selv og gjør seg tilgjengelig i det nettbaserte kontrollpanelet. All informasjonen er kryptert fra ende til ende, sier Lundberg.