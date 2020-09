Norske Huddly har fått tidenes Korona-dytt. Nå skal de vokse med Google og Lenovo

Huddly vokste frem fra Tandberg etter at Cisco kjøpte selskapet. Det amerikanske konsernet ønsket ikke å videreføre kameraproduksjonen i Norge. Ved slike anledninger blir det gjerne knoppskyting, og Huddly ble etablert av smarte ingeniører med erfaring fra kameraer til videokonferanse, kombinert med nye ideer. De rettet oppmerksomheten mot den andre enden av markedet hvor det var millioner av små møterom uten videokonferanseutstyr, der folk som skulle kommunisere over avstand og brukte webkameraet i PC-en med alle de ulempene det har.

De store møterommene som Cisco rettet seg inn mot, og som var grunnen til at de kjøpte markedslederen Tandberg, lot de være i fred.

Ekspanderer

Huddly har ekspandert i markedet de har valgt seg ut med stor fart. I år gikk de også inn i markedet for webkameraer. Det skulle man tro var helt håpløst for et selskap som både utvikler og produserer i Norge (hos Hapro), men nei. De har tilført noe tradisjonelle webkameraer har oversett, samtidig som de har fått litt drahjelp fra Koronapandemien, som gjør at folk vil ha en god opplevelse fra hjemmekontoret.

Nå har Huddly virkelig satt seg til bords for å spise kirsebær med de store. Selskapet har fått avtale om å levere en ny generasjon møteromssystemer til Google Meet via Lenovo, som skal sette sammen produktpakken. De gjør at Huddlys kameraer vil begynne å nærme seg litt av det markedet der Cisco er. De nye produktene, og kontrakten med Google og Lenovo, gjør at de beveger seg oppover i møteromstørrelse.

Samarbeidet med Google er ikke noe nytt. Det har vart i flere år, men de nye produktene som kommer med Huddlys Google Meet Series One flytter dette samarbeidet et hakk opp.

To nye kamera

Huddly har nå bygget to nye kameraer for Google Meet. Series One Smart Camera XL er et nytt kamera for store møterom, og Series One Smart Camera for små og mellomstore rom.

Bratt vekstkurve: Stein Ove Eriksen, leder Huddly som har en nesten unorsk vekstkurve. Foto: Huddly

– Begge kameraene bygger på vår AI-baserte programvareplattform, men i forhold til de vi har i dag kobles ikke disse kameraer til via USB. Begge kobles til med en Ethernetkabel som både overfører data og strøm. Det gjør oppsettet svært enkelt og fleksibelt, uten begrensninger i avstand eller kabellengde, sier Stein Ove Eriksen, CEO og medgründer av Huddly.

Det største kameraet har en svær sensor på én tomme og har 20,3 megapiksler. Altså mye større enn de vi finner i mobiltelefoner. Den høyoppløste sensoren kan fange detaljer i større møterom, og kan zoome inn på folk som sitter langt unna uten at de blir uskarpe. Fordi dette kameraet er beregnet på større rom inntil 40 m2, hvor folk sitter langt unna, har det en optikk med en vinkel på 95 grader.

Series One Smart Camera har et synsfelt på 120 grader og har den samme sensorstørrelsen som den som sitter i dagens USB-kameraer på 12 MP. Det er også en mye større sensor enn det som er vanlig i denne klassen, og er beregnet på rom opptil 19 m2.

Begge kameraene kan bevare en oppløsning på 720p, selv om de fokuserer på møtedeltakerne som sitter lengst unna.

Komponenter i Lenovos system

Begge kameraene kobles til et system som leveres av Lenovo. Det vil være en PC-boks som styrer alle komponentene slik som høyttalere og kameraer. Alt kontrolleres med en skjerm på det store systemet, eller en fjernkontroll på det lille. Det er ikke bare bildet som blir så bra det er mulig. Programvaren TrueVoice sørger for å hente ut stemmer slik at talefrekvensene kommer best mulig frem, og at andre støykilder dempes kraftig.

– Vi skal fortsette å produsere kameraer hos Hapro på Hadeland, men nå skal vi tillegg også produsere ved Flextronics i Polen. Begge bygger videre på den AI-baserte programvareplattformen vi har utviklet gjennom flere år som vi bruker i de andre kameraene våre. Nå får plattformen innpass i større møterom, sier Eriksen.

Han tror at vi vil få se Huddlys nye kamerateknologi på flere plattformer etter hvert. Selskapet har lenge hatt et samarbeid med Microsoft om kameraer til Teams, og nye aktører som Zoom vil etter hvert kunne bli mer involvert i maskinvare.