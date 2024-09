Norske Kjell Johnsen forlater sjefsstolen i Tele2

I en pressemelding forteller Tele2 at Johnsen vil fortsette i stillingen til en etterfølger er ansatt.

– Jeg takker Kjell for hans betydelige bidrag til Tele2s utvikling i løpet av de fire årene som leder. Under Kjells lederskap har Tele2 etablert sterke fundamenter å bygge på. På vegne av styret ønsker vi Kjell alt det beste i framtiden, sier styreleder Thomas Reynaud i Tele2 i pressemeldingen.

Styret er allerede i gang med å lete etter en etterfølger, og forventer en smidig overgang i og med at Johnsen fortsetter i stillingen til ny sjef er på plass.

Bærekraftig

– Det har vært en glede og et privilegium å styre Tele2 de siste fire årene. Vi har oppnådd mye sammen, vokser på alle viktige områder og har god balanse og pengestrøm. Jeg er glad for å levere over Tele2 til en ny administrerende direktør som kan skrive neste kapittel. Jeg føler nå at det er rett tid for meg til å levere stafettpinnen videre, sier Johnsen, som trekker fram utfordrerkulturen og at Tele2 har et skarpt fokus på bærekraft.

Meldingen fra Johnsen kommer seks måneder etter at det ble kjent at majoritetseier Kinnevik solgte sin aksjepost i Tele2 til Freya Investissement, som er kontrollert av det europeiske telekonglomeratet Iliad og lederen Xavier Niel.

Iliad betalte 13 milliarder svenske kroner for Kinneviks aksjepost i Tele2, ifølge en pressemelding fra Kinnevik. Totalt skal Iliad sitte med aksjer som gir 30 prosent av stemmene og 19,8 prosent av eierskapet i Tele2.