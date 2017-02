Norske Thin Films nye fabrikk vil bety en tredobling av verdens produksjon av NFC-brikker

OSLO (digi.no): Det norske selskapet Thin Film Electronics er kanskje kjent for mange for å levere minneteknologi trykket på plast. Denne teknologien er lisensiert ut til Xerox, og det er noe helt annet som er selskapets store satsningsområde fremover: NFC.

Bygger om: Den tidligere fabrikken til Qualcomm nord for San Jose bygges om fra silisiumproduksjon til trykket elektronikk. Til sommeren skal produksjonen være i gang. Foto: ORV

Nærmere bestemt produserer selskapet små NFC-brikker (Near Field Communication) med en metode hvor man trykker de elektroniske kretsene på en tynn film av metall og plast, i motsetning til mer tradisjonelle silisiumbaserte brikker. Fordelene er ifølge Thin Film at produksjonen er billigere og enklere – slik at brikkene skal kunne settes på alt mulig, selv billige produkter.

Selskapet er nå i ferd med å bygge en helt ny fabrikk til over 30 millioner dollar i Silicon Valley, noe som ifølge administrerende direktør Davor P. Sutija i Thin Film vil tredoble verdens kapasitet på NFC på under to år. Det er Qualcomms gamle fabrikk i San Jose som nå blir bygget om.

Milliarder av enheter

Markedet for Thin Films NFC-brikker er ikke dyre elektronikkprodukter, som mobiltelefoner og andre enheter som typisk er utstyrt med NFC i dag. I stedet er tanken å kunne gi engangsprodukter som drikkeflasker og emballasje NFC, slik at alle disse produktene vil kunne ha en unik ID som kan skannes (for eksempel med en mobiltelefon).

Sutija forteller at det å produsere NFC-brikker som silisiumbrikker er greit når man «bare» trenger et par milliarder brikker i året.

– Men hva om du skal sette dette på mange produkter, kanskje 10 prosent av alle produkter, da trenger du kanskje hundre milliarder brikker i løpet av ett år.

Per i dag produserer man ark på 30 x 30 centimeter, og rundt 10 000 brikker per ark. Neste steg for selskapet er å produsere disse brikkene på rull på den nye fabrikken, slik at man kan produsere 30 centimeter brede ruller.

Davor Sutija i Thin Film. Beskyttelse mot forfalskning av produkter er ett bruksområde for selskapets NFC-brikker. Foto: ORV

Ved å gå over til å produsere på rull vil selskapet fra juli 2018 kunne komme opp i rundt 100 millioner NFC-brikker i måneden. Ifølge Sutija vil Thin Film da være verdens største produsent av NFC-brikker. Prøveproduksjonen av NFC på fabrikken starter 2. kvartal 2018.

– Allerede i 2019 kommer vi opp i en kapasitet på vel over 400 millioner i måneden, nesten en halv milliard i måneden. Når man produserer en halv milliard i måneden, da har vi tredoblet verdens kapasitet på NFC.

Brikkene har en prislapp på rundt én krone. Det finnes også enda billigere ID-brikker fra selskapet, men da enklere utgaver beregnet hovedsakelig på tyverisikring og lignende.

– Har dere noen kunder i Norge?

– Vi jobber med konkret med et par caser, både med partnerskap og med sluttkunder, som er norske selskaper – men vi har ikke gått ut med noe offentlig ennå, avslutter Sutija.

