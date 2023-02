Norske virksomheter må ha høyere beredskap, viser en fersk rapport fra NSM

– Vi ser at mange virksomheter har blitt flinkere til å prioritere sikkerhet, men advarer mot å tro at jobben er gjort, sier Sofie Nystrøm, direktør i NSM.

En fersk rapport fra NSM viser til at norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap. Truslene blir flere og mer sofistikerte, og NSM ønsker derfor at norske virksomheter øker tempoet i sikkerhetsarbeidet.

– Beredskapen må bygges før krisen inntreffer, sier Nystrøm.

Rapporten viser at underleverandører er et svakt punkt for mange virksomheter, og at fremmede aktører prøver å kjøpe tilgang til viktig teknologi.

– Vår generasjon har vært mer opptatt av globalisering og handel enn sikkerhet – ikke så unaturlig. Nå er tiden inne for å skifte fokus. Det er uforutsigbare tider. Vi er langt fra godt nok sikret, og det krever høyere beredskap, sier Nystrøm.

– Sammen med norske virksomheter har vi gjennom året gjort et stort løft for å bedre sikkerheten. Og nok en gang ser vi at kriser samler oss om felles mål.