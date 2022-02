Norske virksomheter sverger til eget nettsted som kommunikasjonskanal

Meta har antydet at europeisk personvernlovgivning kan føre til at selskapet kanskje må stenge blant annet Facebook-tjenesten i Europa (noe selskapet riktignok nå avviser at det gjorde). Mange privatpersoner trekker på skuldrene over en slik trussel. For andre er det kanskje helt krise, selv om det garantert vil poppe opp europeiske alternativer temmelig raskt, om Facebook skulle forsvinne.