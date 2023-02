Den nye algoritmen er en del av et doktorgradsarbeid og har blitt utviklet i samarbeid med offshoreindustrien. Den skal være spesielt nyttig der flere sensorer er involvert og flere oppgaver utføres samtidig. Algoritmen analyserer signaler som fanges opp av et nettverk av sensorer som overvåker industrielle prosesser, for eksempel sensorer som overvåker temperatur, vannstand, trykk og annet.