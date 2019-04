Notre-Dame var 3D-skannet på millimeternivå

Moderne teknologi kan potensielt bidra til en eventuell gjenoppbygging av katedralen Notre-Dame, som ble alvorlig skadd i en brann mandag kveld.

Den nylig avdøde kunsthistorikeren Andrew Tallon, som var professor ved Vassar College, har brukt laser til å skanne en rekke historiske bygninger, inkludert Notre-Dame.

Fem millimeter

I 2015 sa Tallon til National Geographic, som hadde en reportasje om arbeidet med Notre-Dame i 2015, at skanningen har en nøyaktighet på fem millimeter dersom arbeidet er gjort riktig.

Tallon skal ha brukt en 3D-laserskanner fra Leica Geosystems i arbeidet.

– Kan dette hjelpe oss med å gjenreise? Ja, det kan det sier Stephen Murray, prosessor i kunsthistorie ved Columbia University til ZDNet.

– Jeg tror det kjempeviktig, fortsetter Murray, som sammen med Tallon var pionerer på dette området da de lagde den første laserskanningen av en gotisk katedral i 2000. Sammen står det bak nettstedet Mapping Gothic France, som blant annet inneholder laserskannbilder av en rekke gotiske bygninger, men dessverre ikke av Notre-Dame.

Noen slike bilder er likevel gjengitt i reportasjen til National Geographic. I tillegg finnes det rikelig med rådata, som det ennå ikke har blitt skapt bilder av.

Stilles til rådighet

Det er selvfølgelig altfor tidlig å fastslå at Tallons data vil bli brukt i gjenoppbyggingen av Notre-Dame.

– Det vil selvfølgelig bli gjort tilgjengelig dersom det er nødvendig. Det er virkelig fantastisk at materialet finnes, slik at det i alle fall er én backup av all disse dataene, sier professor Lindsay Cook, en kollega av Tallon ved Vassar, til ZDNet.

Røyk og flammer stiger opp fra brannen i Notre-Dame-katedralen i Paris den 15. april 2019. Foto: Ludovic Marin/AFP

Assassin's Creed

Tallon er ikke den eneste som har dokumentert Notre-Dame i stor detalj. Det har også kunstneren Caroline Miousse, som ifølge The Verge brukte rundt to år på å modellere katedralen både innvendig og utvendig i forbindelse med dataspillet Assassin's Creed Unity.

