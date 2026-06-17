Novo Nordisk utsatt for dataangrep – hackergruppe tar på seg skylden

Hackergruppen sier de ikke har lyktes i utpressingsforsøket, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

De påstår at de har hatt tilgang til selskapets systemer i mer enn to måneder, og at de har stjålet mer enn en terrabyte med data. Materialet består ifølge gruppen av sensitive opplysninger om legemidler, også om legemidler som ennå ikke er på markedet, samt opplysninger om medarbeidere, leger og pasienter.

Gruppen ser nå angivelig på muligheten for å selge deler av materialet ettersom Novo Nordisk har nektet å imøtekomme deres krav.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik kan standardiserte data gi bedre kontroll på norske veiprosjekter

Reuters har ikke klart å uavhengig verifisere om dokumentene som er publisert på gruppens nettsider er ekte.

I en uttalelse sier selskapet at de er klar over «påstanden» om at data fra selskapet er offentliggjort.

– Vi tar dette alvorlig og opprettholder fortsatt driften av våre plattformer. Vi er i kontakt med de relevant myndigheter, heter det i uttalelsen.

Novo Nordisk står blant annet bak diabetes- og slankemedisinene Ozempic og WeGovy. Selskapet er Danmarks største og omsatte for nær 500 milliarder kroner i fjor.

Løsepengekravet på 25 millioner dollar tilsvarer rundt 250 millioner norske kroner.

Novo Nordisk meldte selv om hackerangrepet forrige uke. Selskapet vedgikk at hackerne hadde hatt tilgang til selskapets interne IT-systemer.