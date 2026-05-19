helse-it

Teknisk trøbbel skapte resept-krøll for alle norske apotek

Alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren. Ifølge Norsk helsenett er problemet nå løst.

Alle norske apotek slet med IT-system og utlevering av resepter tirsdag ettermiddag. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB
NTB
19. mai 2026 - 13:14

– I skrivende stund er tjenesten tilbake i normal tilstand. Vi undersøker rotårsak til feilen, skriver Norsk helsenett på sine nettsider klokken 13.48.

Problemene oppsto litt etter klokken 13 tirsdag ettermiddag.

Apotek 1 bekrefter til Nettavisen at alt nå fungerer som normalt.

To personer ble drept i skyringen på Florida State University i april i fjor.
