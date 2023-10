Medier: Karianne Tung blir digitaliseringsminister

Innen utgangen av neste uke vil regjeringen trolig se helt annerledes ut. NRK får bekreftet fra flere kilder i Arbeiderpartiet og regjeringsapparatet at det snart blir gjort endringer i regjeringen.

DN har tidligere skrevet at det svært aktuelt at han nå vil utnevne en digitaliseringsminister. Etter det DN erfarer kan det bli Karianne Tung, som i dag leder Trondheim Tech Port, en interesseorganisasjon for teknologiaktører i regionen.

Statsministeren har lenge planlagt å gjøre rokeringer etter valget. Etter det NRK forstår kan endringene komme tidlig neste uke – kanskje allerede mandag.

Tung er 39 år og satt på Stortinget i årene 2013 til 2017 for Sør-Trøndelag. DN har tidligere omtalt at Tung trolig ville få en nyopprettet post som statsråd.