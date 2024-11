NRK: Personopplysninger til 19.000 helseansatte lå usikret på nett

Avviket skjedde en uke i februar og ble først oppdaget av Riksrevisjonen, skriver NRK.

NRK ble kjent med saken gjennom en avviksmelding som Finnmarkssykehuset hadde sendt til Datatilsynet. Ifølge avviksmeldingen var så mange personer berørt at det ikke kunne telles.

Finnmarkssykehuset krevde at informasjonen om avviket ikke ble gjort offentlig som følge av at trusselaktører kunne utnytte sårbarheten. Personer som var rammet av avviket, ble derfor heller ikke orientert om at informasjonen var usikret.

Tillitsvalgt Christel Eriksen ved Finnmarkssykehuset er urolig over at ansatte og pasienter ikke ble informert om avviket og sier at tilliten til Helse nord er svekket.

Ifølge Helse nord ble avviket lukket før det fikk noen konsekvenser. Ingen uvedkommende skal ha misbrukt tilgangen, ifølge eierdirektør i Helse nord RHF, Hilde Rolandsen.