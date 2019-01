NRK sender TV over mobilnettet

I desember startet NRK og fem teknologiselskaper uttesting av TV-signaler i HDTV-kvalitet via 4G/5G-nettet. Det er første gang en slik test gjennomføres utenfor et laboratorium, og prosjektet er en del av forberedelsene til det NRK og samarbeidspartnerne i en pressemelding kaller «fremtidens TV-distribusjon».

Teknologien som benyttes kalles LTE-B, og gjør det mulig å sende én datastrøm til mange samtidige brukere (point-to-multipoint), noe som gir en mye mindre belastning på mobilnettet enn når mange brukere har hver sin unike videostrøm. LTE-B kalles også eMBBS eller LTE Multicast).

– Dette er kringkastingshistorie. Vi er pionerer når det gjelder distribusjon av direktesendte TV-signaler til stua via et telenettverk, sier distribusjonssjef i NRK, Bjarne Andre Myklebust, i pressemeldingen.

Prosjektet varer frem til juli

LTE-B-prosjektet gjennomføres i Selje i Sogn og Fjordane, og vil foregå frem til juli. Med seg på laget har NRK fått NTV, Norkring, ICE, Paneda og Nokia Norge. Det er Nokia som har stått for den nødvendige infrastrukturen som gjør det mulig å kringkaste i 4G- og 5G-nettet.

Det er Ice sitt mobilnettet som brukes til testingen.

En av fordelene med å bruke mobilnettet til TV-kringkasting skal være at man ved å dele på infrastrukturen får færre master og mindre energiforbruk. Det samme nettet kan også brukes til nødnett, bredbånd og vanlige mobiltjenester.

– Det å bruke LTE og LTE-B til ulike typer kommunikasjon er både lurt og kostnadseffektivt. Det ligger noen spennende forretningsmodeller her, sier teknisk direktør i Ice, Kristian Eliassen.

NRK har startet prøvesendinger med TV over 4G/5G-nettet. Foto: NRK

Målet med prosjektet er først og fremst å nå de husstandene som ikke kan ta imot TV via DVB-T-bakkenettet, altså det digitale bakkenettet som RiksTV sender på. NRK er nemlig pålagt å tilby TV-kanalene sine til 100 prosent av befolkningen i Norge, og på grunn av topografien i Norge er de nødt til å bruke hele 552 TV-sendere til å nå ut til 0,26 prosent av nordmenn som bor i de mest grisgrendte strøkene.

NRK og samarbeidspartnerne ser likevel ikke bort fra at LTE-B på sikt kan brukes til å gi TV til hele landet.

Hvorfor brukes ikke LTE-B til radio?

Da DAB-debatten raste for fullt var mange kritiske til slukkingen av FM-nettet, og mente mobilnettet uansett kom til å ta over som den foretrukne teknologien for å lytte til radio – enten det er lineært eller ikke. Argumentene fra DAB-tilhengerne var da at mobilnettet ikke har god nok kapasitet til at alle kan begynne å strømme samtidig.

LTE Multicast-teknologien (LTE-B) har imidlertid eksistert en stund, og løser noe av kapasitetsproblemet ved at man sender én til mange («kringkasting»). Så hvorfor kunne man ikke brukt multicast over mobilnettet i stedet for å bygge ut DAB? Vi spurte Gunnar Garfors, som har ledet prosjektet for NRK.

– LTE-B kan i teorien benyttes til radio også. Ett av problemene med det er at LTE-B tar av kapasiteten som er tiltenkt mobile tjenester (opptil 60 prosent av samlet kapasitet), og fører til smalere bredbånd for ordinære nettbrukere. Det er også en utfordring at 5G krever tett plassering av master for å sikre god flatedekning, skriver Garfors i en epost til digi.no.

Han sier videre at dette er et testprosjekt der de fokuserer på stasjonært TV-mottak i avgrensede områder med få hus.

– NRK dekker nå 99,9 prosent av beoflkningen via DAB+ og har langt bedre veidekning enn det P1 i sin tid hadde på FM, i det som er et robust og fleksibelt nett med god flatedekning og som også kan brukes til beredskap. NRK vurderer ikke å skifte ut DAB-nettet.

I LTE-B-prosjektet som nå gjennomføres overføres ordinære TV-signaler til sendestasjonen via satellitt, før de videresendes lokalt over LTE-B. Teknologien er allerede i bruk i mobiltelefoner enkelte steder i verden, men ikke for distribusjon til vanlige TV-er, heter det i pressemeldingen.